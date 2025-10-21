Ukraynalı Khrystyna İslam Dinine Geçerek 'Kevser' Adını Aldı

Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ihtida töreninde Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Kevser' ismini aldı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ihtida töreninde Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Duygu dolu anların yaşandığı törende Khrystyna, "Kevser" ismini aldı.

Bodrum Müftülüğü'nde gerçekleşen merasimde, Müftü Fetullah Uydaş İslam dininin inanç esasları, ibadetler ve ahlaki değerleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Konuşmanın ardından Khrystyna, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine geçti.

Müftü Uydaş, yeni ismi "Kevser" olan Khrystyna'ya İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve çeşitli dini yayınlardan oluşan bir hediye paketi takdim etti. Uydaş, Kevser'i tebrik ederek İslam'ın sevgi, hoşgörü ve barış dini olduğunu vurguladı.

Duygusal anların yaşandığı törende Kevser ismini alan Ukraynalı kadın, İslam'ı uzun süredir araştırdığını belirterek, "Bu kararı gönülden verdim. Bana gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı çok mutluyum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
