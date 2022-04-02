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Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini paylaştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini paylaştı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin Rusya'nın kayıplarını yayınlamaya devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesaplarından bu kez Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini paylaştı.
Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına yönelik yaptığı açıklamada, 17 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirirken, 631 tankın ve 1776 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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