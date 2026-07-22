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Ukrayna İHA'ları ABD'de test edilecek

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Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta kullandığı insansız hava araçları, ABD Savunma Bakanlığı'nın 'İHA Hakimiyeti' programında savaş şartlarını simüle eden testlere tabi tutulacak. Altı Ukraynalı şirket yaklaşık 100'er araç gönderecek.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta kullandığı insansız hava araçları (İHA), ABD Savunma Bakanlığı'nın "İHA Hakimiyeti" programında test edilecek. Araçlar, savaş şartlarını simüle eden testlerde performansları açısından incelenecek.

Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir rol oynayan Ukrayna insansız hava aracı (İHA) teknolojisi, ABD'nin test programına dahil ediliyor. Ukrayna yapımı İHA'lar, Kiev ile Washington arasında yürütülen iş birliği kapsamında ABD Savunma Bakanlığı'nın savaş şartlarını simüle eden "İHA Hakimiyeti" programında test edilecek. İHA'lar, testlerde performansları açısından incelenecek.

Reuters'a konuşan kaynak, Ukrayna hükümetinin altı şirkete yaklaşık 100'er insansız hava aracını ABD'ye göndermek üzere ihracat izni verdiğini söyledi.

Ukrayna, daha önce bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkeleriyle İHA anlaşmaları imzalamıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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