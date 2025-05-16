Ukrayna Heyetinden Açıklama Vazgeçildi

Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Ukrayna heyetinden bir siyasi, basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle açıklama yapmaktan vazgeçti.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren kritik görüşmenin ardından Ukrayna heyetinden bir siyasi, ofisin çıkışında açıklama yapmak üzere basın mensuplarının karşısına geçti. Bu sırada yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle açıklama yapılamadı. Açıklamadan vazgeçilmesinin ardından heyet içeri girdi. - İSTANBUL