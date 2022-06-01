Ukrayna'da Rus saldırılarında ölen çocuklar anıldı - Haberler

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Ukrayna'da Rus saldırılarında ölen çocuklar anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna'da Rus saldırılarında ölen çocuklar anıldı

Uluslararası Çocukları Koruma Günü'nde Ukrayna'nın birçok kentinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anıldı.

Uluslararası Çocukları Koruma Günü'nde Ukrayna'nın birçok kentinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun 24 Şubat'tan bu yana düzenlediği saldırılarında yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. Uluslararası Çocukları Koruma Günü'nde Ukrayna'nın birçok kentinde Rus saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar anıldı. Odessa şehrine bağlı Dobroskav köyünde düzenlenen anma töreninde, hayatını kaybeden çocuklar anısına onları temsilen boş sandalyeler ve oyuncaklar sergilendi.

Rus saldırılarında 262 çocuk hayatını kaybetti

UNICEF tarafından paylaşılan son verilere göre, Rus ordusunun saldırılarında bugüne kadar 262 çocuğun hayatını kaybettiği, 415 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. UNICEF ayrıca, Rus saldırıları nedeniyle Ukraynalı çocukların 3'te 2'sinin yerinden edildiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından doğrulanan raporlara göre, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında her gün ortalama 2 çocuk ölüyor ve 4 çocuk yaralanıyor. - ODESSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna Rusya Çocuk Rus Yerel Haberler

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