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UKMTO, Lavan Adası açıklarında gemide şüpheli saldırıda yangın çıktığını açıkladı

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UKMTO, İran'ın Lavan Adası'nın yaklaşık 74 kilometre güneyinde seyreden bir geminin şüpheli saldırıya uğradığını açıkladı. Gemiye bilinmeyen mühimmat isabet etmesiyle çıkan yangında mürettebatın güvende olduğu ve çevresel etki bulunmadığı bildirildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), İran'ın Lavan Adası açıklarında seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Uluslararası deniz taşımacılığı konusundaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO'dan yapılan açıklamada, İran'ın Lavan Adası'nın yaklaşık 74 kilometre güneyinde seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Gemiye bilinmeyen bir mühimmatın isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "Gemi mürettebatının güvende olduğu bildirilmiştir ve şu an için bildirilen herhangi bir çevresel etki bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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