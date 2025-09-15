UJOD Düzce Ürojinekoloji ve İnfertilite Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (UJOD) iş birliğinde düzenlenen UJOD Düzce Ürojinekoloji ve İnfertilite toplantısı, üroloji alanında önemli çalışmalara imza atan bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; UJOD Başkanı Prof. Dr. Eray Çalışkan, USOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Başbuğ, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Yurtçu, dernek üyeleri ve üroloji alanında çalışmalar yapan çok sayıda hekim katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren UJOD Başkanı Prof. Dr. Eray Çalışkan, derneğin yaptığı çalışmaları paylaşarak, derneğin kuruluş amacının Ürojinekoloji ve İnfertilite alanında çalışma yapan bilim insanlarının istek, öneri ve haklarını en güçlü şekilde dile getirmek; yapılan bilimsel çalışmaları paylaşarak bilimin gelişimine katkı sunarak, insanların yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

Programda konuşan USOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Başbuğ ise; sahada olan hekimlerin isteklerini etkili bir şekilde dile getirmek amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, toplantıda geliştirdiği bilimsel çalışmaları paylaşan konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

İki oturum gerçekleşti

Açılış konuşmalarının ardından programın oturumlar bölümüne geçildi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Elmin Eminov ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Çakmak Madakbaş'ın yaptığı ilk oturumda; Dr. Öğr. Üyesi Bekir Gülaç "Üriner İnkontinansın Değerlendirilmesi-Tanı ve Tanım (Klavuzlar ne Diyor?)", Dr. Öğr. Üyesi Elmin Eminov "Aşırı Aktif Mesanede Hangi İlaç, Kime?", Prof. Dr. Mertihan Kurdoğlu, "Stress Üriner İnkontinasta Konservatif Tedaviler", Prof. Dr. Alper Başbuğ, " Stress Üriner İnkontinasta Cerrahi Tedaviler- Tvt-Tot- Burch Kolposuspansiyon", Dr. Öğr. Üyesi Funda Dağıstanlı, "Apikal Organ Prolapsusunda Vajinal Yaklaşımlar", Doç. Dr. Engin Yurtçu, "Apikal Prolapsus Yönetiminde: Laparoskopik Sakrokolpopeksi ve Lateral Suspansiyon" konu başlıklarında sunum yaparken, Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Başaran ise; "Ürejinekolojik Ameliyatlarda Mesane ve Üreter Hasarı Yönetimi" hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Oturum başkanlığını Op. Dr. Erbil Yağmur ve Doç. Dr. M. Ayhan Ekici'nin yaptığı ikinci oturumda ise; Dr. Öğr. Üyesi Betül Keyifli, "İnfertilite Tanısında Güncel Klavuz Perspektifleri", Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, "PCOS'lu Hastada İnfertilite Yöntemi", Prof. Dr. Eray Çalışkan, "Düşük Over Rezervi Olan Hastalarda Antioksidan Tedavi, Ovaryan Prp ve Exozom Uygulamaları; Ne Kadar Fayda Sağlıyor?", Prof. Dr. Çağrı Gülümser, "İnfertil Hastalarda İsthmosel Nasıl Yönetilmeli?", Prof. Dr. Hakan Camuzcuoğlu, "İnfertil Hastalarda Endometriozis Nasıl Yönetilmeli?" konu başlıklarında bilgi verirken; Prof. Dr. Ulun Uluğ ise; "İnfertil Hastalarda Myomu Nasıl Yönetilmeli?" konu başlığı altında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantı tartışma bölümü ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE