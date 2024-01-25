Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Uğur Mumcu anıldı

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği ve İlkay Akkaya'nın sahne aldığı etkinlikte Uğur Mumcu, katledilişinin 31'inci yılında anıldı. Başkan Arda, "Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini anıyorum. Herkes şunu bilsin ki biz bir öldük, bin doğduk. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ankara'daki evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu, katledilişinin 31'inci yılında Gaziemir'de belediyenin düzenlediği etkinlikle anıldı.

Gaziemir Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'de düzenlediği etkinlikte İlkay Akkaya sahne aldı. Ezgilerini Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri anısına seslendiren İlkay Akkaya, dinleyicilere duygulu anlar yaşattı. Salonu dolduran Gaziemirliler konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan İlkay Akkaya, "Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Şarkılarını, şiirlerini seslendirdiğimiz bütün ozanların anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Uğur Mumcu'nun anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün bizi bu sizlerle buluşturan Gaziemir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BİR ÖLDÜK, BİN DOĞDUK"

Anma etkinliğinde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Mumcu'nun ölüm haberini aldığında adeta yıkıldığını söyledi. İlkay Akkaya'ya anı objesi takdim eden Başkan Arda, "Gençliğimiz, Cumhuriyet gazetesi okuyarak geçti. Uğur Mumcu, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusuydu, çok büyük bir vatanseverdi. Araştırmacı gazeteci kimliğiyle inanılmaz yazılar yazıyordu. Bugün yaşadığımız ortamı gördüğümüzde, onun şeriatçılarla, fetöyle ilgili yıllar önce bu toplumu uyardığını biliyoruz. Onu katledenler şunu öğrenemediler; biz bir öldük, bin doğduk. Bu toprakları asla şeriatçılara teslim etmeyeceğiz. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Laik, demokratik Türkiye mücadelesi verirken arabasına konulan bomba ile susturulmak istenen Uğur Mumcu'yu ölümünün 31. yılında tekrar saygıyla anıyorum. İlkay Akkaya ve müzisyen arkadaşlarımıza bugün Gaziemir'de sahne aldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.