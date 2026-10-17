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Ufuk Gürbüz, görme engelliler için kaldırımlardaki engellerin kaldırılmasını istedi

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Ufuk Gürbüz, görme engelliler için kaldırımlardaki engellerin kaldırılmasını istedi
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Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Gürbüz, görme engellilerin kaldırımlarda yaşadığı erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekti. Gürbüz, beyaz bastonun yeterince tanınmadığını belirterek sürücüler başta olmak üzere herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

"Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü" dolayısıyla açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Gürbüz, görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekerek, kaldırımlardaki engellerin kaldırılmasını ve kent yaşamının herkes için erişilebilir hale getirilmesini istedi.

Görme engellilerin beyaz bastonunun toplumda yeterince tanınmadığını belirten Ufuk Gürbüz, beyaz bastonun kendileri için özgürlüğün ve sosyal yaşama katılımın simgesi olduğunu ifade etti. Beyaz bastonun görme engellilerin evlerinden çıkarak bağımsız şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olduğunu kaydeden Gürbüz, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

"Eve kapanmak, yaşamdan kopmak istemiyoruz"

Görme engellilerin günlük yaşamda hissedilebilir yüzeylerin ve kılavuz yolların eksikliği, kaldırımları işgal eden esnaf malzemeleri ve araçlar ile direk ve ağaçlar nedeniyle zorluk yaşadığını belirten Gürbüz, kentlerde erişilebilirliğin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Başta yerel yöneticiler olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunan Gürbüz, görme engellilerin de herkes gibi sosyal yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, yaşam alanlarının özgürce kullanılabilmesini istedi.

Gürbüz, "Yaşamak bizim herkes gibi hakkımız. Her insan gibi biz de bir sosyal varlığız. Eve kapanmak, yaşamdan kopmak istemiyoruz. Çünkü görme engelliliğini biz seçmedik. Herkes bu sorumluluğun bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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