Uçurtma Yaparken Yaralanan Babaya Sosyal Hizmetten Destek

Uçurtma Yaparken Yaralanan Babaya Sosyal Hizmetten Destek
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oğluna uçurtma yapmak isterken elini bıçkıya kaptıran baba hastaneye kaldırıldı. Sosyal Hizmet Müdürü, yaralının çocuğuna sürpriz yaparak uçurtma hediye etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oğluna uçurtma yapmak isterken, elini bıçkıya kaptıran adam yaralandı. Yaralıyı ziyaret eden İnegöl Sosyal Hizmet Müdürü Fatih Fakılı, çocuğa sürpriz yaparak uçurtma hediye etti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. İbrahim T. (51), çocuğu Yusuf'a uçurtma yapmak için ahşabı bıçkıyla kesmek istedi. Kesim sırasında yerinden fırlayan çıta, elini yaraladı. Parmakları parçalanan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Adam akşam ameliyata alınarak parçalanan parmakları dikildi.

Olayın ardından İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın talimatıyla İnegöl Sosyal Hizmet Müdürü Fatih Fakılı, Çeltikçi'de ikamet eden yaralının ailesini ziyaret ederek, oğlu Yusuf'a uçurtma hediye etti. Yusuf, uçurtmayı görünce büyük sevinç yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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