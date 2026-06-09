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Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması sürecini yöneten Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırıldı. Suçlamaları reddeden Khan'ın görevden alınıp alınmayacağına, UCM'ye üye 125 ülkenin yapacağı oylamayla karar verilmesi bekleniyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Khan hakkında yaklaşık 18 ay süren soruşturma tamamlandı.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" KARARI

Adı açıklanmayan bir kaynak, UCM'nin yönetim organına bağlı yürütme bürosunun, Khan'ın ofisinde görev yapan bir avukatla rızası dışında cinsel ilişkiye girdiği iddialarını incelediğini belirtti. Soruşturma sonucunda Khan'ın "görevi kötüye kullanma" fiilini işlediğine karar verildiği öne sürüldü.

125 ÜLKE OYLAMA YAPACAK

Mahkemenin yönetim organının soruşturma sonuçlarını UCM'ye üye 125 ülkeye göndermesi bekleniyor. Üye devletlerin önümüzdeki süreçte Karim Khan'ın görevden alınıp alınmayacağına ilişkin oylama yapacağı ifade edildi.

NETANYAHU KARARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Karim Khan, İsrail-Hamas savaşı kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılması talebiyle dünya gündemine gelmişti. UCM daha sonra Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Karim Khan ise hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını reddediyor. Lahey merkezli mahkemedeki süreç devam ederken, gözler şimdi UCM üyesi ülkelerin vereceği karara çevrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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