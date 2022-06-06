Üç muhtarlıkta ara seçimleri yapıldı. - Haberler

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Üç muhtarlıkta ara seçimleri yapıldı.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üç muhtarlıkta ara seçimleri yapıldı.

Bartın'da 2 köy ve bir mahalle muhtarlığı için ara seçimler yapıldı.

Bartın'da 2 köy ve bir mahalle muhtarlığı için ara seçimler yapıldı.

Bartın'ın da görevden alınma ve vefatlar nedeniyle Bartın merkez Hıdırlar köyü, Ulus ilçesi merkez Samat mahallesi ve Sarıfasıl köyünde muhtarlık ara seçimleri yapıldı.

Yapılan seçimler sonucu Hıdırlar köyünün yeni muhtarı Yaşar Bozkurt Kumaçorak olurken, Ulus ilçesine bağlı Samat mahallesi muhtarlığına Mustafa Akman ve Sarıfasıl köyü muhtarlığına ise Ahmet Uçak seçildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıfasıl Bartın Ulus Yerel Haberler

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