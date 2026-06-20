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Üç çocuk annesi Manisalı azmiyle örnek oldu

Üç çocuk annesi Manisalı azmiyle örnek oldu
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Özlem Manisalı, tüm zorluklara rağmen eğitimini tamamlayarak üniversite mezunu oldu. Ulaşım ve iş hayatıyla mücadele eden Manisalı, kadınlara ilham kaynağı oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Özlem Manisalı, eğitim hayatında gösterdiği kararlılık ve azimle çevresine örnek oldu. Üç çocuk annesi Manisalı, tüm zorluklara rağmen eğitimini tamamlayarak üniversite mezunu olmanın gururunu yaşadı.

Yatağan'da ikamet eden Özlem Manisalı, eğitim süreci boyunca her gün Yatağan'dan Ula'ya gidip gelerek derslerine devam etti. Ulaşım zorluklarına rağmen eğitiminden vazgeçmeyen Manisalı, aynı dönemde muhasebe ve sigorta alanlarında da çalışarak hem eğitimini hem de iş hayatını birlikte yürüttü.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan Manisalı, daha sonra eğitim hayatını sürdürerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden de mezun olmayı başardı.

Üç çocuk annesi olmasına rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen Özlem Manisalı, azmi ve kararlılığıyla özellikle eğitimine devam etmek isteyen kadınlara ilham kaynağı oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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