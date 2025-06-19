UAEA Başkanı Grossi: İran'da Nükleer Silah İnsasına Dair Emare Bulamadık

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi yatığı açıklamada, "İran'da nükleer silah inşasına yönelik aktif ve sistematik bir plan olduğunu gösteren bir emare bulamadık" dedi.

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar 7 gündür devam ediyor. İsrail, düzenlediği saldırıların Tahran hükümetinin nükleer silah inşa etmesi nedeniyle gerçekleştirildiğini savunurken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İsrail'in iddialarını çürüten açıklamalar yaptı. Katar medyasına konuşan Grossi, "İran'da nükleer silah inşasına yönelik aktif ve sistematik bir plan olduğunu gösteren bir emare bulamadık. İran'ın herhangi bir yerinde nükleer silah üretildiğini ya da imal edildiğini doğrulamamıza imkan sağlayacak herhangi bir işaret görmedik" dedi. - VİYANA