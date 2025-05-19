Tuzluca'da Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Tuzluca'da Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tuzluca'da Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Haber Videosu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Transit aracın, önündeki bims yüklü tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tuzluca'da araç tıra yandan çarptı: 1 ağır yaralı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Pirli ve Menderes köyleri yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tuzluca ilçesinde, Pirli ve Menderes köyleri yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan transit araç önde seyir halinde olan bims yüklü tıra yandan çarptı. Şiddetli çarpışma sonucunda araç hurdaya dönerken araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.