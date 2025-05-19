Tuzluca'da Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Tuzluca'da araç tıra yandan çarptı: 1 ağır yaralı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Pirli ve Menderes köyleri yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tuzluca ilçesinde, Pirli ve Menderes köyleri yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan transit araç önde seyir halinde olan bims yüklü tıra yandan çarptı. Şiddetli çarpışma sonucunda araç hurdaya dönerken araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.