Tuzla Belediyesi, Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Araştırmasında Birinci Oldu

Tuzla Belediyesi, 2022 yılında hayata geçirdiği açık veri portalı ile Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin (AVTED), 'Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi 2023' araştırmasında, 76,48 puan alarak ilçe belediyeleri arasında birinci oldu.

Açık Veri ve Teknoloji Derneği (AVTED), uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi 2023 sonuçlarını, Harvard Business Review Türkiye'nin desteğiyle düzenlediği çevrimiçi toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'de açık veri portalına sahip 12 büyükşehir belediyesi ve 5 ilçe belediyesinin tamamının dahil edildiği araştırmada Tuzla Belediyesi, ilçe bazında en yüksek puanı alarak birinci oldu.

Tuzla Belediyesi 2022 yılında, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteği ile Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı'nı hizmete açtı. 80'i aşkın veri setinin yer aldığı portal ile Tuzla'da veri temelli akıllı şehirler uygulamaları yaygınlaştırılarak sosyal hizmetlerin, vatandaşa daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması hedeflendi. Türkiye'deki açık veri çalışmalarının başarılı yönlerini öne çıkarmayı, eksik yönleri için ise rehber olmayı amaçlayan endeks çalışmasına göre; ilçe kategorisinde 76,48 puan ile Tuzla Belediyesi en yüksek performansı gösteren belediye oldu.

Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin tarafından hazırlanan çalışma, yerel yönetimlerin açık veri konusunda hazır olma, uygulama ve etkililik konularına odaklanmakla birlikte açıklık, kültür ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla toparlandı. 2023 yıl sonu itibariyle Türkiye'de açık veri portalına sahip Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ordu, Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ile Beyoğlu, Eyüpsultan, Kadıköy, Küçükçekmece ve Tuzla İlçe Belediyeleri olmak üzere 12 Büyükşehir Belediyesi ve 5 İlçe Belediyesi'nin tümü endeks çalışmasına dahil edildi.

Tuzla Belediyesi açık veri portalı

Tuzla Belediyesi'nin 2022'de vatandaşın kullanımına açtığı portalden; akademik araştırma yapan eğitimciler, girişimciler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar faydalanıyor. Proje ile Tuzla'da veri temelli akıllı şehirler uygulamalarının yaygınlaştırılması, sosyal hizmetlerin Tuzla halkına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında Tuzla Belediyesi'nde akıllı şehir uygulamalarına zemin oluşturacak adımlar da atılıyor. Tuzla'da akıllı şehir temasını oluşturabilmek adına Açık Veri Maratonu yarışması düzenlendi. 5 ekibin katıldığı, 35 saat süren maratonda, açık veri portalı kullanılarak Tuzla halkı nezdinde ilçenin görünürlüğünü artıracak projeler ortaya çıktı. - İSTANBUL