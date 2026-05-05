Tutuklu Birtek-Sen Genel Başkanı Türkmen'den Koğuşunda Bulunan Mehmet Çıtlak'ın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama: 40 Günde 20 Kilo Verdi

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi'ndeki koşullara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koğuşumda 60 yaşına yakın Mehmet Çıtlak adında bir tutuklu var. Cezaevine girdiğinde sapasağlam olan bu tutuklu son 40 gündür tamamen yatalak hale gelmiş durumda. Bu hasta, revirden hastaneye sevki yapıldıktan sonra tam bir ay sonra hastaneye gidebildi. Yerde yattığı ve son derece soğuk ortamda kaldığı için durumu daha da kötüleşen bu arkadaşımız son bir ayda yaklaşık 20 kg verdi" dedi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi'ndeki koşullara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkmen, cezaevindeki fiziki şartların sağlıklı kalmayı zorlaştırdığını, hasta tutukluların ise tedaviye erişimde ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti.

Türkmen, koğuşta bulunan 60 yaşındaki Mehmet Çıtlak isimli tutuklunun cezaevine girdiğinde sağlıklı olduğunu, ancak son 40 gün içinde sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini öne sürdü. Türkmen, şunları kaydetti:

"Tutuklandığım günden beri çokça gündem oldu ama cezaevindeki koşulların nasıl insanlık dışı olduğuna dair bir fikir vermesi için koğuşumda yaşanan ve aşağı yukarı cezaevinin tamamı için geçerli olan başka bir sorunu da kamuyla paylaşmak istiyorum. Sağlıklı kalabilmenin zaten mümkün olmadığı bu fiziki koşullar içinde hasta olduktan sonra iyileşebilmek de çok zor. Koğuşumda 60 yaşına yakın Mehmet Çıtlak adında bir tutuklu var. Cezaevine girdiğinde sapasağlam olan bu tutuklu son 40 gündür tamamen yatalak hale gelmiş durumda. Defalarca revire çıktı. Birkaç kere de bizim yoğun ısrarımız sonucu hastane aciline götürüldü. Ancak bu hasta, revirden hastaneye sevki yapıldıktan sonra tam bir ay sonra hastaneye gidebildi. Yerde yattığı ve son derece soğuk ortamda kaldığı için durumu daha da kötüleşen bu arkadaşımız son bir ayda yaklaşık 20 kg verdi."

"En temel insani ihtiyaçlar bile karşılanmıyor"

Diğer tutuklulardan yardım almadan bırakın yürümeyi tuvalet ihtiyacını bile yerine getiremiyor. Her gün sabah ve akşam sayımında iki büklüm halde görmelerine rağmen aynı koşullarda kalmaya devam ediyor. Tam 16 gündür doktorun yazdığı ilaçları bile gelmiyor. Koğuşta aynı şekilde günlerdir ilaçları gelmeyen başka hastalar da var. Sadece gardiyanlara ve revirdeki sağlık görevlilerine değil geçen hafta koğuşa gelen cezaevi müdürüne ve cezaevi savcısına da durumu anlattık ama buna rağmen Mehmet Çıtlak hala aynı durumda. Cezaevi müdürü ve savcısı ile görüşmek de işe yaramayınca bu yolla durumu kamuoyuna duyurmak istedim. En temel insani ihtiyaçların bile karşılanmadığı bu koşullarda; barınma hakkının, sağlığa erişim hakkının, temizlik ve hijyen koşullarının çok kötü olduğu bu durumda insan onuruna yakışır muamelenin olmadığı açıktır."

Kaynak: ANKA