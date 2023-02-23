Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuttukları balıkları açık artırmada satıp, parasını depremzedelere bağışladılar

Yerel Haberler

Tuttukları balıkları açık artırmada satıp, parasını depremzedelere bağışladılar

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak tarafından düzenlenen balık mezatında balıkçılar, tuttukları balıkların parasını depremzedeler için bağışladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak tarafından düzenlenen balık mezatında balıkçılar, tuttukları balıkların parasını depremzedeler için bağışladı. Açık artırmada balıklardan 233 bin gelir elde edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak tarafından Muğla'nın kıyı ilçelerindeki balıkçılarla birlikte depremzedeler için balık mezatı düzenlemeye başladı. Bodrum'da düzenlenen mezata balıkçılar yoğun ilgi gösterdi. Gece balığa çıkan balıkçılar, ağlarını depremzedeler için denize bıraktı. Bereketli geçen avın ardından balıklar mezatta satıldı. Vatandaşlar balıkları değerinin üstünde alarak depremzedelere yardım etti. Kilosu 300 liralık olan balıklar, 5-15 bin lira arasında satıldı. İl Müdürü Saylak'ın bizzat yönettiği mezattan 233 bin lira gelir elde edildi. Muğla'nın diğer ilçelerinde de düzenlenecek olan mezatların ardından elde edilen tüm gelirin AFAD'a bağışlanacağı öğrenildi.

Müdür Saylak, afet bölgesi için yardım mezatı düzenlediğini belirterek, "Yaşadığımız depremin ardından bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçilerimizden birçok bağış aldık ve ilettik. Şimdi de balık mezatı yaparak elde edeceğimiz geliri AFAD'a bağışlayıp bir nebze de olsa depremzede vatandaşlarımızın yarasını sarmaya çalışacağız" dedi. - MUĞLA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Barış Saylak Bodrum Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title