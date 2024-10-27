Üye Girişi
Haberler

Tut ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi

Tut ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik ve güvenlik eğitimi verildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik ve güvenlik eğitimi verildi.

Tut İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince öğrencilere trafik ve güvenlik bilinci kazandırmak amacıyla Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulu ve Fatih Ortaokulu'nda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafik kuralları, trafik ve çevre bilinci, güvenli bisiklet tanımı, güvenli internet kullanımı, polislik mesleği hakkında genel bilgiler, genel güvenlik önlemleri, güvenli internet tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattı tanımı, polis mesleğinin tanımı, okul giriş ve çıkışlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilere aynı zamanda polis araçları ve gereçlerinin kullanımları hakkında eğitim verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik trafik Polis Yerel Tut

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.