Turunçgil Kongresi ve Narenciye Festivali kasım ayında yapılacak

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, 6-11 Kasım tarihleri arasında ilk kez yapılacak olan 'Uluslararası Turunçgil Kongresi' ve 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak olan '8. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali' hazırlıklarına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, 6-11 Kasım tarihleri arasında ilk kez yapılacak olan 'Uluslararası Turunçgil Kongresi' ve 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak olan '8. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali' hazırlıklarına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, kongre ve festivalin tertip komitelerinde yer alan kurumların, meslek kuruluşları ve sivil toplum teşkilatlarının yönetici ve temsilcileri katıldı.

Turunçgil Dünyasının dünyaca bilinen en prestiji organizasyonu olan, ilki 1968'de Amerika Bileşik Devletleri'nde yapılan ve her 4 yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen 'Uluslararası Turunçgil Kongresi' ilk kez Mersin'de düzenlenecek. Yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500'e yakın katılımcının beklendiği 'Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne tüm dünyadan danışman, üretici ve bilim insanları katılacak. Turunçgil ürünlerine ilişkin olarak binin üzerinde sunumun yapılması, teknik gezilerin düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye ve bölge açısından büyük önem taşıyan Turunçgil Kongresi'nin akabinde, 12-13 Kasım tarihlerinde '8. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali' düzenlenecek. Pandemi şartları nedeniyle iki yıl ara verilen Narenciye Festivali daha görkemli bir şekilde Akdeniz'in kıyısında yeniden yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşacak.

Yerli ve yabancı bilim insanları, turistlerin yoğun talep göstereceği, Mersin'in tanıtımı açısından büyük önem taşıyan bu iki etkinlik hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, görüş ve öneriler dile getirildi, bazı kararlar alındı. - MERSİN