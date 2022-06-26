Türsab Doğu Anadolu Başkanı Özgökçe: Vanlılar Avrupalılardan Pahalı Uçuyor

İSHAK KARA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Vanlılar Avrupalılardan pahalıya uçuyor" dedi.

Van'da günlük 20 üzeri olan uçak seferleri 10'un altına düştü. Vatandaşlar hem azalan sefer sayılarından hem de yüksek bilet ücretlerine tepki gösterdi.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe şunları söyledi:

"2019 yılında ilimize kentimizin metropol şehirlerinden haftanın bazı günleri 23-24 uçak seferi yapılıyordu. Pandemiyle birlikte gecen sene bu sayı 11'e kadar düştü. 2022 yılın sezonun başladığı bugünlerde maalesef bugün uçak seferlerimiz 7-8'e kadar düşmüştür. Uçak sefer sayılarımız gün geçtikçe düşüyor. Bunu da biz sektörünü içindeyiz işimizi de severek yapıyoruz. Ülkemizde son 2 yılda 4-5 havaalanı yapıldı. En son Rize havaalanı malumunuz bu havaalanları yap işlet devret modeliyle yapıldı. Türkiye hava yolları ve Sivil havacılık pandemiden sonra filolarını büyültemediler. Ellerinde olan mevcut uçaklarla seferleri çevirmeye başladılar. 4-5 havaalanına uçak lazımdı. Bunları da lobisi zayıf olan Van gibi yerlerden çektiler. 2 yıl önce günlük 23-24 tane uçak gelirken bu sayı bugünlerde 7-8 düşmüştür.

"VAN AVRUPALILARDAN PAHALI UÇUYOR"

Her yere derdimizi anlattık ama bir arpa yol alamadık. Van, Şırnak, Hakkari, Muş gibi şehirlerin uçak seferleri düştü. Diğer taraftan Erzurum, Diyarbakır, Urfa, Trabzon'da uçak seferleri düşmedi aksine uçak seferleri arttırıldı. Trabzon nüfusu 670 bin günlük 40-44 tane uçak seferi yapılıyor. Erzurum 650 bin yine 30-35 uçak seferi var. Van bunu hak etmiyor. Van, Erzurum, Trabzon'un nüfusunun iki katı büyük bir şehirdir. Halk çok sıkıntılı ve dertli, Van'dan kalkan uçaklarda bir buçuk aya kadar yer bulunmuyor. THY ve sivil havacılık Van'da biletleri en üst en pahalı klastan satıyor. Erzurum, Elazığ, Diyarbakır veya Urfa'da günü birlik uçuşlar 400 TL'den başlıyor bizde ise 900 TL'den uçak biletleri satışa çıkıyor. Aktarmalı bağlantılar 1700-1800'u buluyor. Karayolunda da aynı sorun sıkıntılar var. Van-İstanbul 750 TL, Van Çanakkale 1000 TL Van Bodrum, İzmir seferleri 850 TL halk artık otobüse de binemiyor. Halkın durumu perişan yakıta her gün zam geliyor. İnsanlar bilet bulamadığı zaman mecbur aktarmalı gitmek zorunda kalıyor. 3 aktarma yaptığını düşünürsek 2-3 bin liraya tekabül ediyor. İstanbul'dan Avrupa'nın farklı şehirlerine farklı ülkelerine uçtuğunuz zaman bu rakamlara yakın bilet parası ödüyorsunuz."

ANKA / Yerel