TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu'ndan Bağlıkaya'ya Açık Meydan Okuma

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, 22-23 Kasım'da yapılacak 26. Genel Kurul öncesinde mevcut başkan Firuz Bağlıkaya'nın üç yıl önce kamuoyu önünde verdiği "iki dönem-sekiz yıl" sözüne rağmen dördüncü kez aday olmaya hazırlandığını söyledi. Hacıalioğlu, "Verdiği sözü unutan, sektöre güven veremez" diyerek rakibini TÜRSAB TV'de canlı yayında açık tartışmaya davet etti. Hacıalioğlu, 26. Genel Kurul'un TÜRSAB TV'den canlı yayınlanması için çağrıda bulundu.

"Bağlıkaya verdiği sözü tutsun"

TÜRSAB Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, mevcut başkan Bağlıkaya'nın 25 Ağustos 2022'de TÜRSAB TV'de bizzat yaptığı açıklamada, başkanlık için yalnızca iki dönem-sekiz yıl sınırını kendisinin koyduğunu hatırlattı. Hacıalioğlu, "Sayın Bağlıkaya, sektörün karşılaştığı zorlukları çözebilmek için üyelerin zamanını daha fazla heba etmemeli. Değerlendirme toplantıları adı altında TÜRSAB'ın imkanlarıyla yaptığı seçim çalışmalarını bir önce bırakmalı. Verdiği söz, sektörde güvenin temelini oluşturuyor. Bu sözü tutmak, artık sektörün geleceği için kritik bir öneme sahiptir" dedi.

"Sektörde değişim için zaman kaybetmeye tahammülümüz yok"

Mevcut yönetimin sektördeki kronikleşmiş sorunları çözemediğine dikkati çeken Hacıalioğlu, "Son sekiz yılı başkan olarak, toplamda yirmi iki yıldır TÜRSAB'ın yönetiminde yer alan mevcut başkan, ne yazık ki bu kurumu ne yenileyebildi ne de itibarlı hale getirebildi. Aksine TÜRSAB'ı kendi içine kapattı, üyeleriyle arasına duvar ördü, sektörü temsil gücünü zayıflattı. Artık aynı söylemleri dinlemekten, aynı hataları izlemekten bıktık. Sektörde değişim için kaybedecek tek bir günümüz bile yok" diye konuştu.

Hacıalioğlu, TÜRSAB'ın artık kişisel hırslarla değil, ortak akılla yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Biz, TÜRSAB'ı yeniden sahaya döndüreceğiz. Bölgeleri ve ihtisas başkanlıklarını güçlendirerek, her acentanın sesini duyan, üreten ve paylaşan bir yapı kuracağız. Çünkü bu sektör değişim istiyor. Biz, tecrübemizle, vizyonumuzla ve hazır ekibimizle bu değişimi gerçekleştirmeye kararlıyız. TÜRSAB'ı yeniden itibarlı, güçlü ve birlik içinde bir yapıya kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Genel kurul, televizyonda canlı yayınlansın"

Şeffaflık konusuna vurgu yaparak 26. TÜRSAB Genel Kurulu'nun TÜRSAB TV üzerinden canlı yayınlanması için çağrıda bulunan Hacıalioğlu, "27 Mayıs 2025 tarihindeki olağanüstü genel kurulda, canlı yayın için başvuruda bulunmuştum, ama yayınlanmadı. O gün TÜRSAB yönetimine bir milyar TL'nin üzerinde harcama yetkisi veren karar, yalnızca 500 civarındaki delegeden onay aldı, oysa 15 bin üyemiz vardı. Bu karar şeffaf bir şekilde kamuoyuna yansımadı. Önümüzdeki 22-23 Kasım'da yapılacak genel kurulun canlı yayınlanması, hem katılımı artıracak hem de yanlış kararların önüne geçecektir." şeklinde konuştu.

"Hodri meydan, TÜRSAB TV ekranında canlı yayına çıkalım"

Mevcut Başkan Bağlıkaya'ya canlı yayında açık tartışmaya davet eden Hacıalioğlu, şunları söyledi: "Sekiz yıl boyunca çözülemeyen sorunları sürekli gündeme getirmek, sektörü oyalamaktan başka bir şey değil. Gel, TÜRSAB TV ekranında canlı yayına çıkalım. Üyelerimizin gözünün içine bakarak neden hala bu sorunları çözemediğini anlat. Biz de o canlı yayında, sektörümüzü nasıl ayağa kaldıracağımızı, TÜRSAB'ı nasıl yeniden güvenilir, güçlü ve itibarlı hale getireceğimizi anlatalım. Hodri meydan." - ANTALYA