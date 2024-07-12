5 ile vali atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ'a atanırken, yerine atama yapılmayınca "Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz" türküsü gerçek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 ilin valisi değişti. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da Elazığ Valisi olarak atandı. Hatipoğlu'nun yerine ise henüz bir atama yapılmazken, bu durum "Tokat valisiz olursa, kızlar kocasız olmaz" türküsünü akıllara getirdi. Türküyü Tokat'a ilk geldiği dönemde dinlediğini söyleyen Vali Numan Hatipoğlu, "Bu türküyü daha önce dinlemiştim. Türküyü ilk söyleyen kişi 'O kısmı ben söylemedim' dedi. Yani sonradan eklenmiş ama güzel bir ekleme. Benim kanaatim işte zamanın ruhu dediğim şey; muhtemelen çocuk evliliklerini yasaklayan bir valimizin devamında söylendiği kanaatindeyim. Şimdi klip olarak kesip arkadaşlar gönderiyorlar. Bu kararnamede biliyorsunuz Tokat'a henüz bir atama gerçekleşmedi. Zaten daha geniş kapsamlı bir kararnameyle ilgili çalışma olduğu ifade ediliyordu. Herhalde o kapsamda çok değerli bir meslektaşımız buraya gelip, Tokat'ımıza hizmet edecektir" dedi.

Vali Numan Hatipoğlu'nun 22 Temmuz Pazetesi günü şehirden ayrılacağı öğrenildi. - TOKAT