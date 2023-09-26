Türkoğlu'nda deprem konutları Kasım'da teslim edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarından 650'sinin Kasım ayında vatandaşa teslim edileceği öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta konutların yapımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremleri yoğun bir şekilde hisseden ve büyük yıkımın yaşandığı Türkoğlu ilçesinde, yapılan konutların Kasım ayında vatandaşlara teslim edileceği öğrenildi.

Kırmakaya Mahallesinde yapımı devam eden köy konutlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile beraber bütün işçilerin sahada olduğunu söyledi.

Kısa zamanda konutları depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açacaklarını vurgulayan Okumuş, "Yedi ay önce meydana gelen 'asrın felaketinde, 44 mahallemiz etkilenmişti. Şu anda yaraları sarma dönemi. Kıştan önce evlerin bitirilmesi için yoğun şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ve TOKİ çalışmalara devam ediyor. Yaklaşık 18 mahallemiz bu müteahhit arkadaşımız tarafından hızlı bir şekilde yapılıyor. Evler 130-135 metre kare. Bu evler çatılar da dahil yalıtımlı.

"Konutlar Kasım ayında teslim ediliyor"

3 bin 200 konut Türkoğlu'na yapılıyordu. Yaklaşık 650 tanesi de Türkoğlu'nda ki depremzedelerimize inşallah kıştan önce verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren direktifleri ile beraber herkes sahada. Hemşerilerimiz bilsinler ki, ilk günden itibaren nasıl samimi gayretli bir çalışma varsa, hiçbir duraksama yok. Allah'ın izniyle kısa zaman içerisinde bu konutlarımızı depremzedelerimizin hizmetini açacağız." ifadelerini kullandı.