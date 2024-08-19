Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilciliği'nde Yasin-i Şerif Okundu

Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilciliği'nde geçen hafta hayatını kaybeden iki yazar için Yasin-i Şerif okundu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan ve eski genel başkanlarından Dr. Yakup Ömeroğlu 5 gün arayla hayatlarını kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilciliği, birliğin iki köklü ismi için il temsilciliği binasında Yasin-i Şerif okutarak, Doğan ve Ömeroğlu'nu andı. TYB Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, "Merhum Mehmet Doğan ağabey ile 1976'dan beri tanışırız ve Türkiye Yazarlar Birliği faaliyetlerinde hep beraber olduk. Türkiye'de yerli değerler etrafında birleşen aydınları bir araya getiren Mehmet abi, Türk dünyasına da yönelmiş ve Türk cumhuriyetleri ve toplulukları ile ilgili toplantılar ve yayınlar gerçekleştirmiştir. Yıllardır Birliğin şeref başkanı olarak, yetişen gençlere gerçek bir ağabeylik yapmıştır. Maalesef 27 Aralık günü tedavi için hastaneye kaldırılmıştı ve il temsilciliği açılışını bu yüzden ertelemek zorunda kaldık. Çünkü açılışa gelmek istiyordu. Olmadı. Ömrü vefa etmedi" dedi.

"Rahmetli Yakup Ömeroğlu da veterinerlik mesleği ve akademisyenliğin yanı sıra yazar olarak Türk kültür hayatında ilk gençlik yıllarından itibaren aktif rol almış biriydi" diyerek sözlerini sürdüren Açıkgöz, "Türkiye yazarlar Birliği'nin bir dönem başkanlığını da yaptı. Sonra Avrasya Yazarlar Birliği'ni kurdu ve burada Türk dünyasına yönelik çok güzel faaliyetler ve yayınlar yaptı. Çok aktif birisi idi. Birlik faaliyetleri yanında 211 sayıyı bulan Kardeş Kalemler dergisi ve Türk dünyası ile ilgili kitaplar çıkardı. Radyo ve tv programları ile de Türk kültürünün gelişmesine katkılarda bulundu. Maalesef hastalığı tedaviye cevap vermedi ve 58 yaşında kaybettik. İl temsilciliği olarak her iki yazarımız için Yasin'i Şerif okuttuk. Değerli hocamız Cüneyt Çakır Yasin okudu, Ahmet Fatih Ceylan kardeşimiz de duasını yaptı. Allah kabul etsin. Her iki yazarımıza da Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - MUĞLA