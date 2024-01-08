Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Seçimlerini Tamamladı

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi seçime gitti. Mevcut Başkan Halil İbrahim Özdemir yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Genel Kurul toplantısı yapıldı. TYB Erzincan Şubesi Kültürevinde yapılan toplantıya Yazarlar Birliğinin üyeleri katıldı. Gerçekleştirilecek toplantı öncesinde yoklama yapıldı. Divan başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Abdullah Arslan, katip üyeliklere Şeref İşliyen ve Mehmet Ayaydın seçildiler. İki yıl süre ile yapılan çalışmaların anlatıldığı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Ardından da denetim kurulu raporu okundu. Raporların katılımcılarca ibraz edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Yapılan seçimlerinde Halil İbrahim Özdemir yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, Lütfi Şimşek, Fatma Şahin, Doç. Dr. Yusuf Babür, Doç. Dr. Adem Can, Denetim Kurulu üyeliklerine ise, Mehmet Ayaydın, Mehmet Cihat Üstün. Beyza Bilyay seçildi.

Üyelerin dilek ve temennilerini ifade etmelerinin ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN