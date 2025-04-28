Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları Toplantısı Selanik'te Başladı

Türkiye ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları arasındaki toplantı Selanik'te başladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' çerçevesinde iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında 28-29 Nisan tarihlerinde Yunanistan Selanik'te gerçekleştirilecek toplantının başladığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu toplantıda güven artırıcı önlemler ile 2026 yılında bu çerçevede yapılacak faaliyetler ile ilgili planlamanın da gündeme alındığı kaydedildi. - ANKARA