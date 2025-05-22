Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi Erdeniz Şen İçin Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi Erdeniz Şen İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Dışişleri Bakanlığında, Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in vefatı nedeniyle anma töreni gerçekleştirildi. Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şen'in ailesi ve bakanlık çalışanları katıldı.

Dışişleri Bakanlığında Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi Erdeniz Şen için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetmişti. Dışişleri Bakanlığı binasında Şen için anma töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şen'in ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcıları Berris Ekinci, Nuh Yılmaz, Levent Gümrükçü ve Bakanlık çalışanları katıldı. Anma töreninde Şen'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törenin bitiminde Dışişleri Bakanı Fidan ve Bakanlık çalışanları Şen'in ailesine taziyede bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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