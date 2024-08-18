Türkiye'nin tek Ermeni köyünde ' Meryem Ana' ayini

HATAY - Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'nde Meryem Ana yortusu ayini yapıldı.

Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Meryem Ana yortusuna Samandağ, Antakya ve İskenderun ve yurt dışından çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte kazanlarda pişirilen yöresel yemek "hırisi" vatandaşlara ikram edildi.