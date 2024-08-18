Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'nde Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı'da Meryem Ana yortusu ayini düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı ve yöresel yemekler ikram edildi.
Türkiye'nin tek Ermeni köyünde ' Meryem Ana' ayini
HATAY - Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'nde Meryem Ana yortusu ayini yapıldı.
Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Meryem Ana yortusuna Samandağ, Antakya ve İskenderun ve yurt dışından çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte kazanlarda pişirilen yöresel yemek "hırisi" vatandaşlara ikram edildi.