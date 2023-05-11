Türkiye'nin otomobili TOGG, Erzin'de görünücüye çıktı

HATAY - Türkiye'nin otomobili TOGG Hatay'ın Erzin ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıktı.

Vatandaşlar ilk kez karşılaştıkları ve yerli ve milli otomobile yoğun ilgi gösterdi. Araçla birlikte fotoğraf çektirenler, koltuğuna oturup bu deneyimi yaşayanlar oldu

Burada bir açıklama yapan Erzin İlçe Kaymakamı Osman Demir de; "TOGG otomobilin tanıtımı için buraya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. TOGG ülkemize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.