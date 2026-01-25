Haberler

Türk sondaj gemisi Yıldırım Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk sondaj gemisi Yıldırım Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini artırmak amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'deki operasyonlarına doğru yola çıktı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip olan gemi, Filyos Limanı'nda hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'de görevi için Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım'da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıktı. Filyos'a gitmek için yola çıkan Yıldırım sondaj gemisi Ege Denizi'nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğaz geçişi sırasında Yıldırım sondaj gemisi Çanakkale'yi selamladı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen sondaj gemisi Yıldırım İstanbul'a gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Sondaj gemisine Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10', 'KIYEM-6' ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor

Hazırlıkların ardından mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti