Türkiye'nin En Yaşlı Kadını Hodi Gürkan Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin En Yaşlı Kadını Hodi Gürkan Hayatını Kaybetti
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131 yaşındaki Hodi Gürkan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Binekli Mahallesi'nde yaşamını yitirerek, ülkenin en yaşlı kadını unvanını kaybetti. Gürkan'ın cenazesi mezarlıkta defnedildi.

Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen 131 yaşındaki Hodi Gürkan hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan dün hayatını kaybetti. Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı. Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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