Haberler

Türk Dizileri İçin İstanbul'da Dev Medya Buluşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 28-30 Ağustos 2026'da İstanbul'da Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı düzenliyor. 18 ülkeden 37 gazeteci, çalıştay ve set ziyaretleriyle Türk dizilerinin küresel başarısını yerinde inceleyecek.

'Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı', 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da Türk Dizileri Uluslararası Medya Programı düzenliyor. 18 ülkeden gelen gazeteciler ilk gün İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri Çalıştayı'na katılacak.

Uluslararası gazeteciler, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek röportaj ve özgün içerikler üretme imkanı bulacak. Türk dizilerinin yapım süreçlerini, setlerini, plato ve teknik altyapısını yerinde görecek.

Program; Türk dizilerinin popüler olduğu Arjantin, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Fas, İtalya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Macaristan, Mısır, Moritanya, Özbekistan, Polonya ve Sırbistan olmak üzere toplam 18 ülkeden 37 uluslararası basın mensubunu bir araya getiriyor.

Programın boyunca katılımcılar film platolarını ziyaret edecek. Plato ziyaretlerinin ardından, sunduğu eşsiz manzaranın yanı sıra yalıları ve tarihi dokusuyla da öne çıkan ve Türk dizilerinin vazgeçilmezi olan İstanbul Boğazı'nda bir tur düzenlenecek. Programın son gününde ise İstanbul'un önemli tarihi ve kültürel miras alanlarından Topkapı Sarayı ve Ayasofya Camii ziyaret edilecek. Program, çok sayıda dizi ve film çekimine ev sahipliği yapan; tarihi evleri, dar sokakları ve Haliç manzarasıyla öne çıkan Balat ve Fener semtlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yaşını göremem diyordu! Casey King, 272 kilo verip bambaşka biri oldu

Görenler tanıyamıyor! Tam 272 kilo verdi

Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Ve Talisca için son karar çıktı

Alparslan Kuytul’un, rızası olmadan evlenen damadı evinde darp ettirdiği iddia edildi

Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış
Komşuda virüs paniği! Bir haftada 75 vaka, 6 can kaybı

Komşuda virüs paniği! Ülke alarma geçti
Ailesiyle tatilde olduğu sırada dere yatağına yuvarlandı: Acı haber geldi

Tatil felaketle bitti: Ailesinin gözü önünde can verdi
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden servet

Fenerbahçe daha çok kazanacak! İki takıma da Devler Ligi'nden servet