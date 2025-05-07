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Türkiye, Macaristan ve Yunanistan'dan Eğitim Projesi Toplantısı

Türkiye, Macaristan ve Yunanistan'dan Eğitim Projesi Toplantısı
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Türkiye, Macaristan ve Yunanistan iş birliğiyle yürütülen eğitim projesinin uluslararası toplantısı Bozüyük'te gerçekleştirildi. Yabancı heyet Türk eğitim sistemini yakından gözlemleyerek, projeye yönelik oluşturulan yol haritasını belirlendi.

Türkiye, Macaristan ve Yunanistan ortaklığında yürütülen eğitim projesinin uluslararası toplantısı, Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Yunanistan ve Macaristan temsilcileri katılırken, proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirdi, Yunanistan'da düzenlenecek toplantıya kadar izlenecek yol haritası belirlendi. Program çerçevesinde yabancı heyet, okulda yürütülen eğitim uygulamalarını yerinde gözlemleyerek Türk eğitim sistemine dair bilgi edindi. Görüşmelerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitimde aile katılımı ve uluslararası iş birlikleri gibi konular ele alındı. Heyet, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve öğretmenlerin sıcak ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek, Bilecik genelinde eğitim alanında yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Bu gelişmeyle birlikte Bilecik, uluslararası eğitim iş birliklerine katkı sunmaya devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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