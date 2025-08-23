Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Kocatepe'de Sergilendi

Türkiye İş Bankası'nın Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki Atatürk portreleri ve Büyük Zaferimizi betimleyen eserler 23-24 Ağustos'ta Kocatepe'de sergilendi.

İş Sanat'ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yaptığı özel seçkileri Anadolu'daki sanatseverlerle paylaştığı Anadolu Sergileri'nin yeni durağı 23-24 Ağustos'ta Kocatepe oldu. "Büyük Zafer" başlıklı seçkide Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan Atatürk portreleri ile bu coğrafyayı ve Büyük Zafer'i betimleyen eserler yer aldı.

Eserlerde ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

Sanat tarihimizin ve 1914 Kuşağı'nın güçlü portre ustalarından Feyhaman Duran, puslu ve mistik etkili peyzajlarıyla tanınan Ayetullah Sümer, Atatürk portreleriyle öne çıkan Nusret Karaca ve Rahmi Pehlivanlı, Kurtuluş Savaşı'nda Ahır Dağı Taarruzu'nu betimleyen Ziya Duru ile günümüzün etkili heykeltıraşlarından Mehmet Aksoy'un eserleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Açılışta konuşan Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ise eserlerin önemine dikkat çekerek, "Aslında buradaki eserler iki katmanlı; birisi Atatürk'ün portreleri, diğeri ise savaşın nasıl yapıldığı ve kazanıldığının belgelenmesi. Belgelemede sanatçının hayal gücünden yola çıkılıyor. Osmanlı Cihan Devleti'nden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna evrilen bir süreci portre ve resimlerde görüyoruz. Savaşın kendisinden çok, belli ve büyük bir dönüşümü gösteriyor buradaki eserler" diye konuştu.

Sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi

Büyük Taarruz'un 103. yıldönümünde düzenlenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarına duyulan saygı ve minneti yansıtan sergide sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal, sanatçılar ve eserleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve ortak kültürel mirasın doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturan Anadolu Sergileri'nin farklı seçkiler ile devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR