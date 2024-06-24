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Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş Görevinden Ayrıldı

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30 yıldır Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Memiş, görevine veda etti. Yerine İsmail Bayraktar geçecek.

30 yıldır Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Memiş, görevine veda ettiğini açıkladı.

30 yıldır Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Memiş görevi bırakma kararı aldı. Başkan Memiş'in yerine gelecek isim de belli oldu. Hüseyin Memiş'in yönetiminde yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) emeklisi 72 yaşındaki İsmail Bayraktar başkanlık koltuğuna geçecek.

Bayraktar yarından itibaren koltuğa geçerek göreve başlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Bayraktar Zonguldak Yerel Politika Güncel Haberler

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