Üye Girişi
Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Bursa'da yetim çocuklarla iftarda buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Bursa'da yetim çocuklar ve aileleri ile iftarda bir araya geldi. Turan, "Dünya genelinde ve Türkiye içerisinde 5 bin 818 yetime ev sahipliği yapmaya çalışan, himaye etmeye çalışan bir vakıfız" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Bursa İl Müftülüğü Sinan Durmaz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programında yetim çocuklarla buluştu. 'Unutursan Yetim Kalır' projesi çerçevesinde Dünya Yetimler Günü'nde gerçekleştirilen programda konuşan Turan, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Türkiye ve dünya genelinde 5 bin 818 yetimi himaye altına aldıklarını ifade ederek, "Yetimler bizim muhterem acizlerimiz. Onların emaneti hem devlete, hem millete hem de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına emanet" şeklinde konuştu.

"5 bin 818 yetimi himaye etmeye çalışan bir vakıfız"

Çok sayıda yetim çocuğun yanında olduklarını söyleyen Turan, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak 'Unutursan Yetim Kalır' projemiz var. Bu çerçevede her Ramazan'ın 15'inci gününü yetimlere tahsis ediyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü. Biz dünya genelinde ve Türkiye içerisinde 5 bin 818 yetime ev sahipliği yapmaya çalışan, himaye etmeye çalışan bir vakıfız. Yetimler bizim muhterem acizlerimiz. Onların emaneti hem devlete, hem millete hem de bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına emanet. Biz de bu emanetin bilinci içerisinde bu günü onlara tahsis ettik. Dolayısıyla ben de bugün yetim yavrularımızla, aileleri ile beraber olmak için Bursa'ya geldik. Onlarla birlikte iftarımızı açtık, hasbıhal yaptık. Cenab-ı Hakk bu milletin bağışçılarından, yardımseverlerinden razı olsun. Onlar bağışlarını yapıyorlar, biz de onlara kefillik yapıyoruz. Cenab-ı Hakk kimseyi yetim bırakmasın, ama yetimlik de bir gerçek" dedi.

Programa Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan'ın yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç ve Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzani Turan Türkiye Dünya Bursa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Memet Yaşar kimdir? İYİ Parti Elazığ Palu Belediye Başkan adayı Memet Yaşar kimdir? Fevzi Çakmak kimdir? İYİ Parti Elazığ Keban Belediye Başkan adayı Fevzi Çakmak kimdir? DEVA Partisi Düzce adayı Murat Caymaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Düzce belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aksaray adayı Necati Coşkuner kimdir? 2024 DEVA Partisi Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Balcı kimdir? İYİ Parti Edirne Süloğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Balcı kimdir Volkan Güzelergene kimdir? İYİ Parti Edirne Meriç Belediye Başkan adayı Volkan Güzelergene kimdir? Yılmaz Genel kimdir? İYİ Parti Edirne Lalapaşa Belediye Başkan adayı Yılmaz Genel kimdir Abdullah Naci Ünsal kimdir? İYİ Parti Edirne İpsala Belediye Başkan adayı Abdullah Naci Ünsal kimdir Ömer Sacit Sakarya kimdir? İYİ Parti Edirne Havsa Belediye Başkan adayı Ömer Sacit Sakarya kimdir Ediz Martin kimdir? İYİ Parti Edirne Uzunköprü Belediye Başkan adayı Ediz Martin kimdir Zafer Sarıkeçe kimdir? İYİ Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı Zafer Sarıkeçe kimdir Ege Bitikli Sakin kimdir? İYİ Parti Edirne Enez Belediye Başkan adayı Ege Bitikli Sakin kimdir DEVA Partisi Ardahan adayı Halil Kaçar kimdir? 2024 DEVA Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bayburt adayı Can Kurban Arslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim oldu? İlker Panar kimdir? İYİ Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan adayı İlker Panar kimdir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title