Haberler

Türkiye'de okudu, Kırgızistan'da bakan oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de Tıp Fakültesinden mezun olan Damirbek Osmonov ülkesi Kırgızistan Sağlık Bakanı oldu.

Türkiye'de Tıp Fakültesinden mezun olan Damirbek Osmonov ülkesi Kırgızistan Sağlık Bakanı oldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 2025 Aralık ayında atanan Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov'u görevden almıştı. Caparov, Dosmambetov'u yerine Kırgızistan Sağlık Bakanlığı görevine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 44 yaşındaki Damirbek Osmonov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. 1999-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Osmonov, 2006-2012 yıllarında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimi aldı. 2012 yılı Nisan-Kasım ayları arasında Taksim Alman Hastanesi Kardiyoloji Departmanında doktor olarak görev yapan Osmonov, 2012-2015 yıllarında ise Almatı'daki Sema Kliniğinde Kardiyoloji Bölüm Başkanı olarak çalıştı.

2016 yılında Kırgızistan'a dönen ve ortaklarıyla birlikte Bikard Özel Kardiyoloji Hastanesini kuran Osmonov, burada başhekim olarak görev yaptı. Osmonov'un Avrupa Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kalp Ritmi Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji üyesi olduğu biliniyor.

Ayrıca World Research Journal of Cardiology uluslararası dergisinin baş editörlüğünü yapan Osmonov, Asfendiyarov Ulusal Tıp Üniversitesi'nde profesörü olarak biliniyor.

Osmonov, 2022 Aralık ayında Kırgızistan Cumhurbaşkanı kararıyla "Dank" madalyasıyla ödüllendirilmişti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti

Çarşı pazar yangın yeri! Durumu en iyi özetleyen video
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı ülkeye döner dönmez gözaltına alındı
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti

Çarşı pazar yangın yeri! Durumu en iyi özetleyen video
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi