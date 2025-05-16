Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Barış Müzakereleri İçin İstanbul'da Başladı

Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Barış Müzakereleri İçin İstanbul'da Başladı
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İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı başladı.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Türkiye-ABD- Ukrayna üçlü toplantısı başladı.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye-ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişler Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı. Görüşmelerde ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna heyetinden ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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