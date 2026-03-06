Müezzin 'Kâbe'de Hacılar' ilahisini okudu, öğrenciler eşlik etti

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Güzelkent İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, Merkez Yalı Camii'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler caminin manevi atmosferinde anlamlı bir etkinliğe katıldı.

Son dönemde ilahi sanatçısı Celal Karatüre tarafından seslendirilmesiyle yeniden gündeme gelen "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi, Merkez Yalı Camii müezzini Enver Kılıçaslan tarafından okundu. İlahiyi dinleyen öğrenciler ise hep birlikte "Allah" diyerek ilahiye eşlik etti.

Program kapsamında Merkez Yalı Camii İmam Hatibi İsa Yaman da öğrencilere Ramazan ayının önemi hakkında bilgiler verdi. Ramazan'ın manevi atmosferi, ibadetlerin anlamı ve paylaşmanın önemi üzerine yapılan kısa sohbet öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler hem camiyi yakından tanıma fırsatı buldu hem de ilahiler eşliğinde anlamlı anlar yaşadı. Program sonunda öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür edilerek başarılarının devamı temenni edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı