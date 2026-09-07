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Sinop Türkeli'de içme suyu hatları taşkın riskine karşı yenileniyor

Sinop Türkeli'de içme suyu hatları taşkın riskine karşı yenileniyor
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, içme suyu kuyularını besleyen enerji hatlarının sel ve su baskınlarından zarar görmemesi için yenileme ve taşıma çalışması başlatıldı. Dere kenarındaki hatlar daha güvenli iç bölgelere taşınarak, enerji arızaları ve su kesintilerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, içme suyu kuyularını besleyen enerji hatlarının sel ve su baskınlarından zarar görmesini önlemek amacıyla yenileme ve taşıma çalışması başlatıldı.

Yılanlık mevkisindeki kuyuların dere kenarından geçen enerji hatları, taşkın riskine karşı daha güvenli bölgelere taşınıyor. Çalışmalar kapsamında hatların dere yatağından uzaklaştırılarak iç kesimlere alınması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla sel ve olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek enerji arızaları ile buna bağlı su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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