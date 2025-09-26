Türkçe Tabela Kullanımının Önemi Vurgulandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yerlerimizde Türkçe tabelaların kullanılması, hem insanların alışveriş yapacakları mekanların kimliğini yansıtması hem de binlerce yıllık geleneğimiz olan Türkçemizi korumamız açısından son derece önemlidir" dedi.

Yaptığı yazılı açıklama ile 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, cadde ve sokakları yabancı tabelalardan arındırmak için çağrıda bulunarak, "Bilindiği üzere bugün Türk Dil Bayramı kutlanıyor. Bu, bizim için son derece önemli. Binlerce yıllık geçmişimizde Türkçe kadim bir mirasımızdır. Bu nedenle caddelerde, sokaklarda ve iş yerlerinde Türkçe tabelalara özen göstermeli, yabancı tabelalardan arındırmalıyız. Ülkemizde bulunan yabancıların kendi dillerinde tabela kullanmaları doğal olmakla birlikte bizler Türk dilini kullanan bir milletiz. Bu nedenle iş yerlerimizde Türkçe tabelaların kullanılması, hem insanların alışveriş yapacakları mekanların kimliğini yansıtması hem de binlerce yıllık geleneğimiz olan Türkçemizi korumamız açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

"Türkçemiz kimliğimizdir, sahip çıkalım"

Palandöken, "Bu konuda başta yerel yönetimler olmak üzere herkesin sorumluluğu vardır. Tabela düzenlemelerinde görsel kirliliğin ortadan kaldırılması, yabancı tabelalara karşı mücadele edilmesi ve Türkçe tabelaların teşvik edilmesi için indirim gibi destekler sağlanması, Türkçemizin doğru kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Böylelikle hem dilimizin güzel kullanılmasını teşvik etmiş oluruz hem de kadim medeniyetimizin dili olan Türkçemizi çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarırız. Tabelalarda yapılacak düzenlemelerde görsel kirliliğe de dikkat edilmeli ki, bizden sonraki nesillere bırakacağımız bu güzel Türkçemizin korunmasına katkıda bulunalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA