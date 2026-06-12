Türk Yıldızları'ndan göz kamaştıran prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı. Vatandaşlar Türk Yıldızları'na büyük ilgi gösterdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 14 Haziran Pazar günü saat 17.00'de, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek. Türk Yıldızları timi, gösteri öncesinde Kastamonu'da prova uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nı izlemek isteyen atandaşlar provanın yapıldığı Kastamonu Üniversitesi kampüsüne akın etti. Vatandaşlar göz kamaştıran provayı cep telefonlarıyla görüntüledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı