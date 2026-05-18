Türk Yıldızları 19 Mayıs'ta Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak

Samsun Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 16.00'da Doğupark Sahili semalarında gösteri yapacağı belirtildi.

Gösteri öncesinde Türk Yıldızları ekibi, Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette pilotlar Hv.Plt.Yb. Kürşat Kömür, Hv.Plt.Yb. Hasan Kocabaş, Hv.Plt.Bnb. Alim Kocaman, Hv.Plt.Bnb. Sami Yalçın, Hv.Plt.Bnb. Mehmet Kılıç, Hv.Plt.Yzb. Serkan Akkoç, Hv.Plt.Ütğm. Mehmet Cihad Karadutlu ve Hv.Plt.Ütğm. Ahmed Berkalp Bilgi yer aldı.

Heyette ayrıca Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler ekibinden Hv.Mu.Ütğm. Fatih Sağlam, Hv.Per.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim Genç, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Nejdet Adak ve Hv.Hrk.Asb.Kd.Çvş. Osman Ungunel de bulundu.

Valilik paylaşımında, Türk Yıldızları için "Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği, Gök Vatan'ın cesur kartalları" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı