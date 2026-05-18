Haberler

Türk Yıldızları 19 Mayıs'ta Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak

Türk Yıldızları 19 Mayıs'ta Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türk Yıldızları akrobasi timinin 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 16.00'da Doğupark Sahili semalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu. Ekip, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Samsun Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 16.00'da Doğupark Sahili semalarında gösteri yapacağı belirtildi.

Gösteri öncesinde Türk Yıldızları ekibi, Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette pilotlar Hv.Plt.Yb. Kürşat Kömür, Hv.Plt.Yb. Hasan Kocabaş, Hv.Plt.Bnb. Alim Kocaman, Hv.Plt.Bnb. Sami Yalçın, Hv.Plt.Bnb. Mehmet Kılıç, Hv.Plt.Yzb. Serkan Akkoç, Hv.Plt.Ütğm. Mehmet Cihad Karadutlu ve Hv.Plt.Ütğm. Ahmed Berkalp Bilgi yer aldı.

Heyette ayrıca Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler ekibinden Hv.Mu.Ütğm. Fatih Sağlam, Hv.Per.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim Genç, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Nejdet Adak ve Hv.Hrk.Asb.Kd.Çvş. Osman Ungunel de bulundu.

Valilik paylaşımında, Türk Yıldızları için "Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği, Gök Vatan'ın cesur kartalları" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek

Shakira, Avrupa ülkesini dize getirdi: 60 milyon Euro cepte

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı