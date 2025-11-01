Türk Sinemasının Duayen İsmi Engin Çağlar Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının duayen ismi 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğuldu.

Usta oyuncu yarın Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Engin Çağlar kimdir

Asıl adı Ali Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1968 yılında Ses Dergisi'nin "Sinema Artisti" yarışmasında ikinci olarak sinema kariyerine adım attı. Fatma Girik'le başrolü paylaştığı Öksüz filmiyle Yeşilçam'a merhaba diyen oyuncu, ardından Bana Derler Fosforlu, Hüzünlü Aşk ve Kınalı Yapıncak gibi unutulmaz yapımlarda Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit gibi dönemin yıldızlarıyla kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle sayısız filmde başrolü paylaştı. "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam" gibi unutulmaz yapımlarla adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.