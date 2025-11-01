Haberler

Türk Sinemasının Duayen İsmi Engin Çağlar Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Engin Çağlar, Şişli'de geçmeye çalıştığı yolda motosikletin çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. Sinema kariyerine 1968'de başlayan Çağlar, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alıyordu.

Usta oyuncu yarın Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Engin Çağlar kimdir

Asıl adı Ali Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1968 yılında Ses Dergisi'nin "Sinema Artisti" yarışmasında ikinci olarak sinema kariyerine adım attı. Fatma Girik'le başrolü paylaştığı Öksüz filmiyle Yeşilçam'a merhaba diyen oyuncu, ardından Bana Derler Fosforlu, Hüzünlü Aşk ve Kınalı Yapıncak gibi unutulmaz yapımlarda Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit gibi dönemin yıldızlarıyla kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle sayısız filmde başrolü paylaştı. "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam" gibi unutulmaz yapımlarla adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
