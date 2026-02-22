Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimi Ali Tutal geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı