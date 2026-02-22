Haberler

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

76 yaşındaki usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tutulan Tutal, Türk sinemasında önemli bir yer edinmişti.

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimi Ali Tutal geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Tekmeli yumruklu kavga! Tam 11 kırmızı kart çıktı
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam Edin Dzeko

Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Tekmeli yumruklu kavga! Tam 11 kırmızı kart çıktı
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı