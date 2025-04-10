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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılına Özel Yapay Zeka Destekli Video Hazırladı

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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutlamak için yapay zeka ile hazırlanan bir video yayınladı. Bu video, polis teşkilatının geçmişine ve başarılarına dikkat çekiyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılına özel yapay zekalı tanıtım

TOKAT - Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını unutulmaz bir video ile kutladı. Yapay zeka desteğiyle hazırlanan bu video, sosyal medya hesaplarında paylaşılarak büyük ilgi gördü.

Türk Polis Teşkilatı, 180. yılını coşku ve gurur içinde kutluyor. Bu özel gün vesilesiyle Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak yapay zeka destekli bir video hazırladı. Bu video, sadece Polis Teşkilatının tarihine ve başarılarına ışık tutmakla kalmadı, aynı zamanda modern teknolojilerin güvenlik alanındaki rolüne de dikkat çekti. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan video, dikkat çekti. Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı videoda, polis teşkilatının geçmişten bugüne kadar yaptığı özverili çalışmalar ve halkla olan güçlü bağları vurgulandı. Polis teşkilatının 180 yıllık geçmişi ve milletimize hizmet anlayışı, video aracılığıyla izleyicilere aktarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Yerel
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