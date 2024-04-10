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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümü Taksim'de Kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Taksim'de yapılan törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim'de bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis müdürleri ve polisler katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Aktaş, polis memurlarının kullandığı ekipmanların sergilendiği çadırı ziyaret etti.

"İstanbul'da asayişi tesis etmek birlik ve beraberliği korumak canla başla çalışıyoruz"

Törende bir konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Sizleri Türk Polis Teşkilatımızın 179. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. İstanbul medeniyetin başkenti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 15. metropolü olan İstanbul'da asayişi tesis etmek birlik ve beraberliği korumak için gece gündüz yaz kış demeden canla başla çalışıyoruz ve çalışmamıza devam edeceğiz. İstanbul'un her sokağında her köşesinde terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemiz devam etmektedir ve aralıksız sürecektir. Biz hukuktan aldığımız güçle milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Çünkü biliyoruz ki 179 yılda şehrimiz çok badireler atlattı. İşgal günleri de yaşadı ihanetleri de yaşadı. Karanlık güç odakları milletimizin huzurunu bozmak için pusuda bekledi. Ama mesai merhumu gözetmeksizin çalışan kahraman emniyet güçlerimiz dün de bu karanlık odaklara geçit vermedi bugün de vermiyor bundan sonra da inşallah vermeyecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zafer Aktaş İstanbul Taksim Yerel Politika Güncel Haberler

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