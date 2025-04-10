Türk Polis Teşkilatı 180 Yaşında: İzmir'de Coşkulu Tören

(İZMİR) - Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Emniyet Müdürü Celal Sel, Anıt Şeref Defteri'ni imzalayarak anlamlı bir mesaj bıraktı.

Kutlamalar, törene katılan polislerle birlikte gerçekleşen toplu fotoğraf çekimiyle devam etti. Ardından polis otoları, motosikletler ve ATV araçlarının katılımıyla görkemli bir kortej düzenlendi.