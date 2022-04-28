Türk Ocağı'nın geleneksel "Kur'an Ayında Kadir İftarı" - Haberler

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Türk Ocağı'nın geleneksel "Kur'an Ayında Kadir İftarı"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türk Ocağı'nın geleneksel 'Kur'an Ayında Kadir İftarı'

Eskişehir Türk Ocağı tarafından Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Eskişehir Türk Ocağı tarafından Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Eskişehir Türk Ocağı'nın her sene Kadir Gecesi'nde iftar vererek geleneksel hale getirdiği "Kur'an Ayında Kadir İftarı" programı bu sene de gerçekleşti. Yaklaşık 625 kişinin katılım sağladığı programda, birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Kadir Gecesi'nin huzur ve coşkusuyla aynı sofrada buluşan vatandaşlar, adeta tek yürek oldu. İftar yemeğine civar mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve Eskişehir'in farklı bölgelerinden insanlar katıldı.

Hafız Cengiz Kara ve din görevlisi oğlu Muhammet Kara'nın Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Hafız, Müfessir ve Fıkıh alimi Prof. Dr Mustafa Yıldırım'ın duaları program boyunca yürekleri ferahlattı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi, Eskişehir, İftar, Türk, Yerel, Haberler

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